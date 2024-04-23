DENİB Akademi'den ihracatçılara banka ilişkileri eğitimi

DENİZLİ (İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Akademi tarafından "İhracatçı ve KOBİ'lerin Bankalarla İlişki Yönetimi" konulu eğitim programı düzenlendi.

DENİB Akademi faaliyetleri çerçevesinde yer alan "Akademi Girişimci" kapsamında "İhracatçı ve KOBİ'lerin Bankalarla İlişki Yönetim Eğitimi" eğitmen Mehmet Ulusal Sağ tarafından Denizli İhracatçılar Birliği hizmet binasında düzenlendi.

Eğitimde bankalar ile ilişkilere bakış açımız ve ilişki yönetimi, KOBİ'lerde en sık yapılan hatalar, birden fazla banka ile çalışma yönetimi, banka çalışanları ve mali müşavir ile çalışma, çek, senet, kredi kartı ve kredi ödemelerinin düzenlenmesi, hatır çekleri, planlama ve zaman yönetimi gibi konu başlıkları üzerinde duruldu. - DENİZLİ