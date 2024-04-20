Denizli'de 42 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şüpheli Yakalandı

Denizli'de hırsızlık suçundan 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Pamukkale Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler Denizli Ağır Ceza İlamat Masasınca bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan şahsı tespit ederek takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından kıskıvrak yakalanan şahsın hırsızlık suçundan 42 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenildi. Emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından şüpheli cezaevine sevk edildi. - DENİZLİ