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Denizli'de Otomobil Yangını

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Denizli'de sürücüsünün çalıştırmak istediği araç alevlere teslim oldu. Araç yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Denizli'de sürücüsünün çalıştırmak istediği araç alevlere teslim oldu. Araç yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Olay, Çameli ilçesi Yeni Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde işe gitmek üzere otomobiline yöneldi. Sürücüsünün çalıştırdığı otomobilden bir anda alev ve dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle araçta meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Denizli Olay İtfaiye Trafik 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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