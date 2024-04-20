Denizli'de Bozdağ'da Kar Yağışı

Denizli'de 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'da kar etkili oldu.

Denizli Kayak Merkezi'nin de bulunduğu Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi'ndeki Bozdağ'da, öğle saatlerinde kar yağışı başladı.

Karla birlikte Bozdağ beyaza büründü.

Bazı vatandaşlar kar görmek için bölgeye geldi, fotoğraf çektirdi.