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Denizli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Denizli'de çevre yolunda meydana gelen motosiklet kazasında sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti ve bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle 27 metre savrulan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de çevre yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçen motosiklet sürücüsü bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle 27 metre savrulan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi Denizli Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Hakan Gümüş (24) idaresindeki 20 ALZ 092 plakalı motosikleti ile seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Gümüş'ün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bariyere çarpan motosiklet sürücüsü 27 metre savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Gümüş'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Gümüş'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Denizli Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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