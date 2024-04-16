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Denizli'de 60 yaşındaki adam ofis olarak kullandığı evinde ölü bulundu

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Denizli'de 60 yaşındaki adam ofis aynı zamanda ofis olarak da kullandığı evinde ölü bulundu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet Fikrettin Koyuncu'dan (60) haber alamayan yakınları polis eşliğinde şahsın evine girdi. Eve giren ekipler yaşlı adamı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Koyuncu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Koyuncu'nun cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebi ise yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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