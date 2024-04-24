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Okul Sporları 3x3 Basketbol Gençler Grup Şampiyonası Denizli'de Gerçekleşti

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Okul Sporları kapsamında düzenlenen 3x3 Basketbol Gençler Grup Şampiyonası, Denizli'de yapıldı. 9 ilden 15 kız ve 16 erkek takımın katıldığı müsabakalar sonucunda yarı final biletlerini alan 4 kız ve 4 erkek takımı belirlendi.

Okul Sporları 3x3 Basketbol Gençler Grup Şampiyonası Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Üç gün boyunca süren müsabakalara 9 ilden 15 kız, 16 erkek takım katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda devam ediyor. Yarışmalar kapsamında 22-24 Nisan 2024 tarihleri arasında 3x3 Basketbol Gençler Kız-Erkek Grup Müsabakaları Denizli'nin ev sahipliğinde Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda yapıldı. Üç gün boyunca Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda gerçekleşen müsabakalar sonunda 4 Kız, 4 Erkek takımı yarı final biletlerini aldı.

31 takımdan 155 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyona, 22 Nisan Pazartesi günü Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda yapılan açılış seremonisi ile başladı. Çekişmeli ve centilmence karşılaşmalara sahne olan ve üç gün boyunca süren müsabakalar sonunda gruplarını lider olarak tamamlayan 8 takım yarı finallerde mücadele etmeye hak kazandı.

Kızlar kategorisinde Özel Denizli Sınav Anadolu Lisesi, Özel Final Akademi Anadolu Lisesi, Gülveren Anadolu Lisesi, Levent Aydın Anadolu Lisesi yarı finallere yükselen takımlar olurken, Erkekler kategorisinde ise Özel Bodrum Final Akademi Anadolu Lisesi, Özel Çiğli Girne Koleji Anadolu Lisesi, Şemikler Anadolu Lisesi, Özel Final Akademi Anadolu Lisesi diğer yarı finalistler oldu. Dereceye giren takımlara madalya ve başarı belgelerini Spor Hizmetleri Müdürü Durmuş Cansever ile Basketbol Federasyonu İl Temsilci Yardımcısı Mustafa Çağlar takdim etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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