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Denizli'de İki Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı

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Denizli'de iki katlı binanın çatı katında paniğe neden olan yangında maddi hasar oluştu.

Yangın, Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasarın oluştuğu belirtildi. Yangının çıkış nedeni ise yapılacak incelemelerin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pamukkale İtfaiye Denizli Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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