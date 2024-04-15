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Futbol Okul Sporları Yıldızlar Yarı Final Müsabakaları Denizli'de Yapılacak

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Futbol Okul Sporları Yıldızlar Yarı Final Müsabakaları 16-19 Nisan 2024 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Müsabakalara 11 farklı ilden 16 takım katılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda devam ediyor. Yarışmalar kapsamında 16-19 Nisan 2024 tarihleri arasında Futbol Yıldızlar Yarı Final Müsabakaları Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize edeceği müsabakalarda 8 erkek takımı, 8 kız takımı Türkiye Şampiyonası bileti için Denizli'de sahaya çıkacak. Kızlar kategorisi müsabakaları Kınıklı Spor Kompleksi Futbol Sahasında, erkekler müsabakaları ise Akkonak Dr. Samim Gök Sahasında oynanacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar Türkiye Finallerine gitme hakkı kazanacak. Organizasyona ev sahipliği yapacak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde hazırlıklar sürerken İl Müdürü Ömer İlman, yarışmalara katılacak tüm sporculara ve antrenörlere başarılar diledi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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