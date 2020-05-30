Yangının ortasında kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı Denizli'de samanlıkta çıkan yangın paniğe neden oldu.

Denizli'de samanlıkta çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu yangının ortasında kalan inek telef olmaktan kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, yangın Bozkurt ilçesi Cumalı Mahallesi'nde meydana geldi. Hatice Ç.'ye ait samanlıktan yükselen alevleri gören çevredekiler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Samanlığın içinde ineğin bulunması ve alevlerin yükselmesi paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri samanlığa girdikleri esnada bir ineği yaralı olarak kurtardı. Maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA