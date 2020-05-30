Yangının ortasında kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
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Yangının ortasında kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Denizli'de samanlıkta çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangının ortasında kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
30.05.2020 18:15 | Son Güncelleme: 30.05.2020 18:18

Denizli'de samanlıkta çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu yangının ortasında kalan inek telef olmaktan kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, yangın Bozkurt ilçesi Cumalı Mahallesi'nde meydana geldi. Hatice Ç.'ye ait samanlıktan yükselen alevleri gören çevredekiler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Samanlığın içinde ineğin bulunması ve alevlerin yükselmesi paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri samanlığa girdikleri esnada bir ineği yaralı olarak kurtardı. Maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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