Yalova-Bursa yolunda kaza
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Yalova-Bursa yolunda kaza

Orhangazi-Yalova yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Yalova-Bursa yolunda kaza
27.05.2020 18:39 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:44

Orhangazi-Yalova yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Yalova-Orhangazi Karayolu, Güneyköy yakınlarında bulunan ve sık sık trafik kazalarının yaşandığı virajda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Yalova'dan Orhangazi istikametine doğru seyir halinde olan Orhangazi'de 4G İnternet işletme sahibi genç işadamı Fatih Yurtsever (37) idaresindeki 16 RAB 68 plakalı otomobil yola dökülen motorin nedeniyle kayganlaşan yolda otomobilin kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil aynı yönde gitmekte olan Hasan Tüllü (22) idaresindeki 80 HD 612 plakalı TIR'ın altına girdi.

Olay yerine ambulans sevk edildi. Yalova'dan gelen 77 AAS 774 plakalı 112 Acil Servis Ambulansı aynı noktadaki motorinden dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp kaza yapan araçlara çarptı. Bu esnada aynı yönde gitmekte olan ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 BNU 085 plakalı bir başka otomobil de yolda kayarak kaza yapan araçlara çarparak durabildi.

Kaza sonrasında otomobilde sıkışan Fatih Yurtsever çevreden yetişen vatandaşlar ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden çıkarıldı. Kaza nedeniyle olay yerine gönderilen ambulansında kaza yapması ile başka bir ambulans olay yerine sevkedildi. Araçtan çıkarılan Fatih Yurtsever ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ambulansın da karıştığı kaza sonrasında Yalova 112 Başhekim Dr. Mehmet Akif olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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