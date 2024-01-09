Otomobil Dereye Yuvarlanmaktan Kurtuldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yoldan çıkarak dereye yuvarlanmak üzere olan otomobil bir ağaca çarpmasıyla devrilmekten kurtuldu.

İznik Yolu ile Yeniköy Kavşağı'nı birbirine bağlayan Dere Boyu Caddesi'nde seyir halinde olan Muhammet K. (42) idaresindeki 16 LSJ 74 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Dere yatağına doğru yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki ince bir ağacın gövdesine yasalanarak durabildi. Araç, su dolu dereye yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.

Sürücüsünün yara almadan atlattığı kazanın ardından otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı.