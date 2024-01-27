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Orhangazi'de TIR Yangını

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Orhangazi ilçesinde sürücüsünün arızalanınca tamirci aramaya gittiği TIR'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, sürücüsünün arızalanınca yol kenarına çekip tamirci aramaya gittiği TIR'da yangın çıktı. İtfaiyeciler tarafından söndürülen yangında, TIR kullanılamaz hale geldi.

Orhangazi ilçesi Narlıca Mahallesi'nde İznik yolunda, sabah saatlerinde, Fatih Ceylan'ın kullandığı 42 AOD 857 plakalı TIR, arıza yaptı. Ceylan, aracını yol kenarına park edip tamirci aramaya gitti. Bu sırada yangın çıkan TIR, alev topuna döndü. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesiyle, bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını güçlükle söndürdü, TIR kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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