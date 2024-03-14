DEVA Partisi Orhangazi adayı Halit Güray Ülker kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa Orhangazi belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Orhangazi belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Bursa Orhangazi adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Orhangazi Belediye Başkan Adayı Halit Güray Ülker kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HALİT GÜRAY ÜLKER KİMDİR?

Halit Güray Ülker, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Orhangazi belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ORHANGAZİ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Orhangazi adayı belli oldu. DEVA Partisi Orhangazi Belediye Başkan Adayı Halit Güray Ülker oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.