Gemlik'te 3.6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Gemlik'te Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre merkez üssü Şahinyurdu Mahallesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli deprem Gemlik ve Orhangazi'de hissedilirken, okulda bulunan çocuklar dışarı çıktı.

Depremde herhangi bir hasar meydana gelmedi. - BURSA