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Gemlik'te 3.6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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Gemlik'te Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre merkez üssü Şahinyurdu Mahallesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli deprem Gemlik ve Orhangazi'de hissedilirken, okulda bulunan çocuklar dışarı çıktı. Depremde herhangi bir hasar meydana gelmedi.

Gemlik'te Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre merkez üssü Şahinyurdu Mahallesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli deprem Gemlik ve Orhangazi'de hissedilirken, okulda bulunan çocuklar dışarı çıktı.

Depremde herhangi bir hasar meydana gelmedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kandilli Rasathanesi Orhangazi Deprem 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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