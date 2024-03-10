DEM Parti Bursa Orhangazi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Orhangazi adayı Mecit Akgüç kimdir?

Dem Parti Bursa Orhangazi Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Bursa Orhangazi adayı Mecit Akgüç kimdir?

DEM PARTİ BURSA ORHANGAZİ ADAYI MECİT AKGÜÇ KİMDİR?

Mecit Akgüç 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Bursa Orhangazi Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Bursa Orhangazi adayı Mecit Akgüç işçidir ve ilkokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz