Yılmaz İmenç kimdir? Gelecek Partisi Bursa Orhangazi Belediye Başkan Adayı Yılmaz İmenç kaç yaşında, nereli?
Gelecek Partisi Bursa Orhangazi Belediye Başkan Adayı Yılmaz İmenç kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Yılmaz İmenç kimdir? Gelecek Partisi Bursa Orhangazi Belediye Başkan Adayı Yılmaz İmenç kaç yaşında, nereli?
Yılmaz İmenç kimdir? Gelecek Partisi Bursa Orhangazi Belediye Başkan Adayı Yılmaz İmenç kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Bursa Orhangazi Belediye Başkan Adayı Yılmaz İmenç kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Yılmaz İmenç kimdir? Gelecek Partisi Bursa Orhangazi Belediye Başkan Adayı Yılmaz İmenç nereli? Detaylar haberimizdedir…
YILMAZ İMENÇ KİMDİR?
Yılmaz İmenç, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi Bursa Orhangazi Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.