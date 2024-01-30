Bilecik'te Orhangazi Mahallesi'nde Doğal Gaz Hizmeti Başladı
Bilecik'in Orhangazi Mahallesi'nde doğal gaz hizmeti verilmeye başlandı. Aralık 2023'te başlanan hat döşeme çalışmaları tamamlandı ve konutlara doğal gaz ulaştırıldı. Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, evlerine doğal gaz bağlanan aileleri ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.
Bilecik'te, kent merkezindeki Orhangazi Mahallesi'nde doğal gaz hizmeti verilmeye başlandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölgede Aralık 2023'te başlanan hat döşeme çalışmaları tamamlanarak, konutlara doğal gaz ulaştırıldı.
Evlerine doğal gaz bağlanan aileleri ziyaret eden Vali Şefik Aygöl ile eşi Nazlı Aygöl, mahalle sakinlerine "hayırlı olsun" dileklerini iletti.