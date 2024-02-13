Bursa'da inşaat işçisi elektrik akımına kapıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde inşaatın 4'üncü katına demir çekmek isteyen Cemal Eliveren (26) demirlerin yüksek gerilim hattına çarpması sonucu elektrik akımına kapıldı. 10 gün önce evlendiği öğrenilen Eliveren, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bursa'nın Orhangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Eski Çeltikçi yolu üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın dördüncü katına inşaat asansörü ile demir çekmek isteyen Cemal Eliveren (26) demirlerin yüksek gerilim hattına çarpması sonucu elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Eliveren, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı olan ve kalbi durduğu belirlenen Eliveren, burada doktorların uğraşları sonrasında kalbinin yeniden çalışması sonrasında ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Eliveren'in 10 gün önce Orhangazi'de dünya evine girdiği öğrenilirken, haberi alan Eliveren'in eşi ve yakınları hastaneye akın etti.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA