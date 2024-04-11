Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunda Kaza: 4 Kişi Yaralandı

Gebze-Orhangazi- İzmir otoyolunda hafif ticari aracın tesislere girerken kontrolden çıkarak bariyerlere çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan baba ile oğlunu ekipler kurtardı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Oksijen Tesisleri girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametinden Bursa istikametine seyir halinde olan Tayfun Y. (61) idaresindeki 34 DU 3887 plakalı hafif ticari araç Orhangazi Oksijen Tesisleri girişinde kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı.

Kazada sürücü Tayfun Y., eşi Sebahat Y. (54) ile 18 yaşındaki çocukları Ecrin ile ikiz kardeşi Enes Y. yaralandı. Sürücü Tayfun Y. ile oğlu Enes Y. araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan baba ve oğul ekiplerin yarım saatlik çalışması sonrasında araçtan çıkarılarak ambulansa taşındı. Yaralılar ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA