Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda Otomobil Alev Aldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nda seyir halinde olan bir otomobil, motor bölümünden önce dumanlar çıktı ardından alev aldı. İçinde 3 kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsünün son anda emniyet şeridine çekip aracı terk etmeleri ile alev topuna dönen otomobil küle döndü.

Olay, saat 11.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Gemlik yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul'dan Bursa istikametine doğru gitmekte olan Halil Dikilitaş (35) idaresindeki 16 BE 337 plakalı otomobilin motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı.

Emniyet şeridine çekti

Diğer sürücülerin de uyardığı otomobilin sürücüsü aracı emniyet şeridine çekti. İçinde 3 kişi bulunan otomobilde bulunan şahıslar araçtan indikten sonra otomobil bir anda alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Trafik kontrollü sağlandı

Araç yangını nedeniyle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Gemlik geçişinde trafik 2 şeritten sağlandı. Aracın olay yerinden kaldırılması sonrasında ise trafik normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orhangazi İzmir Gebze İtfaiye Güvenlik Trafik 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hangi köprüler ücretsiz? Bayramda hangi köprüler bedava? İşte bayramda ücretsiz olan köprüler ve otoyollar! Emeklilere zam var mı? Emeklilere ne kadar, yüzde kaç zam yapılacak? İşte temmuzda memur ve emekliyi bekleyen zam oranı! 11 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Bayramda noterler açık mı? Bugün noterler açık mı, hangi noter açık? ŞEKER BAYRAMI NE ZAMAN BİTİYOR? Bayram ne zaman, hangi tarihte bitecek?ı Borsa bayramda kapalı mı? Borsa İstanbul bugün kapalı mı, ne zaman açılacak? AVM'LER AÇIK MI? Bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı? 10-11-12 Nisan AVM saatleri! BAYRAMDA HGS GEÇİŞLERİ ÜCRETSİZ Mİ? Bayramda HGS geçişleri paralı mı, kaç TL? BAYRAMDA MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR? Ramazan bayramında ŞOK, A101, BİM, Migros ne zaman açılacak? BAYRAMDA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ? Bayramda metro, tramvay, Marmaray bedava mı, paralı mı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 11 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Yerleşme kanaması ve adet kanaması arasındaki farklar! Yerleşme kanaması ne kadar sürer, nasıl olur, belirtileri neler? Bu belirtiler varsa doktorunuzu arayın! DÜŞÜK BELİRTİLERİ neler? Düşük tehlikesi nasıl anlaşılır? ŞEVVAL AYI NE ZAMAN? Şevval orucu ne zaman başlar? Şevval orucu kaç gün tutulur? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel ne konuştu? Erdoğan ile Özel'in telefon konuşması detayları!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title