Bursa'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Bursa- Yalova karayolu, Orhangazi girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bursa istikametinden Yalova istikametine doğru gitmekte olan Kerem E. (18) idaresindeki plakası belirlenemeyen bir motosiklet Orhangazi girişine yakın bir noktada henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada devrilen motosiklet üzerinde bulunan sürücü Kerem E. ile birlikte arkasında yolcu olarak bulunan T.T. (17) savruldu. Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine ambulanslar sevk edildi. İlk müdahaleleri burada yapılan yaralı iki genç, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenirken, kaza sonrasında ise motosiklet olay yerinden kazazedelerin yakınları tarafından kaldırılınca polis olayla ilgili de soruşturma başlattı. - BURSA