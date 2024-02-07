Bursa'da motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Kazanın şiddetiyle savrulan yaralılar, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Kerem E. (18) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen motosiklet Bursa- Yalova kara yolu Orhangazi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Kazanın şiddetiyle sürücü ile yanındaki T.T. (17) motosikletten savrularak yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.