Orhangazi'de kamyon çarpması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, geri manevra yapan kamyonun çarpması sonucu yaralanan bir kadın hastaneye kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, geri manevra yapan kamyonun çarpması nedeniyle yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Yunus Emre A. (34) idaresindeki 16 ZA 200 plakalı kamyon, Yalova- Bursa kara yolu yan yolda, Turist Yolu Caddesi'nde geri manevra yaptığı sırada Naciye S'ye (61) çarptı. Kazada, kamyonun altında kalan kadın yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.
Kamyon sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.