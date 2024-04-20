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Bursa'da düğün konvoyunda 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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Bursa'nın İznik ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen kazada 3 araç birbirine çarptı ve 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da düğün konvoyunda 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nden Mahmudiye Mahallesi'ne gelin almaya giden düğün konvoyundaki bir araç yol kenarında duran araca çarptı. 3 aracın karıştığı kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Devlet Hastanesi Orhangazi Jandarma Bursa İznik Bursa Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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