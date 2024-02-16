Bursa'da Otomobil Kazası: 4 Kişi Yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin yayaya çarpması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otomobilin yayaya çarptıktan sonra savrularak trafik levhası ve kamyona vurması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.
Mehmet Özcan (56) idaresindeki 16 AHP 882 plakalı otomobil, Yalova- Bursa kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Hüner Koyuncu'ya (69) çarptı.
Savrulan otomobil, yol kenarındaki trafik levhası, alt geçidin kaldırımı ve Erdem Aytunç'un (35) kullandığı 16 AZT 286 plakalı kamyona da çarptıktan sonra durabildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, Koyuncu ile otomobil sürücüsü, eşi Nuray Özcan (47) ve kızı Selin (23) yaralandı.
Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hüner Koyuncu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.