Bursa'da 3 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki evlerinde fenalaşmasının ardından hastanede kurtarılamayan 3 yaşındaki çocuğun vücudunda darp izlerine rastlanması nedeniyle soruşturma başlatıldı. Çiftin evinde inceleme yapıldı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki evlerinde fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan 3 yaşındaki çocuğun vücudunda darp izlerine rastlanması nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Tekke Mahallesi Tekke Cami Sokak'ta Ahmet ve Yüsra A. çiftinin 3 yaşındaki oğulları Yasir A'nın fenalaştığı bilgisi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cesedi, otopsi için hastanenin morguna konuldu.
Vücudunda darp izlerine rastlanması nedeniyle çocuğun şüpheli ölümüne ilişkin Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis tarafından annesi ve babasının ifadeleri alındı.
Ayrıca, kağıt toplayarak geçimlerini sağlayan çiftin evinde ekipler tarafından inceleme yapıldı.