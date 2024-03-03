Bursa'da virajda kontrolden çıkan tır devrildi

Bursa'da virajda kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gebze-Orhangazi- İzmir otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi kavşağında virajda kontrolden çıkan rulo halinde plastik kapı fitili yüklü bir tır devrildi. Tır içinde sıkışın sürücü, bölgeye gelen itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA