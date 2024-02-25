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Orhangazi'de Otomobil Kazası Sonucu Kadın Hayatını Kaybetti

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden kadının ailesi büyük üzüntü yaşadı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Bursa-Yalova karayolu Zeytinciler Çarşısı karşısında meydana gelmişti. Bursa istikametinden Yalova istikametine doğru gitmekte olan İsmet A.'nın kullandığı 71 ACY 438 plakalı otomobil, bu esnada ana yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen Serap Kayık'a (32) çarpmıştı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan evli ve 1 çocuk annesi Kayık ağır yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, talihsiz kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Orhangazi Devlet Hastanesine sevk etmişti. Serap Kayık, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Zeytinciler Çarşısı'nda eşi Musa Kayık ile birlikte bir dükkan işlettiği öğrenilen Serap Kayık'ın ölümü eşi ve ailesini yasa boğdu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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