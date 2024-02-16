Bursa'da Otomobil Kazası: 69 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin çarptığı 69 yaşındaki Hüner Koyuncu hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hüner Koyuncu Orhangazi'de bulunan Tuğçe Eczanesi sahibi Tuğçe Yıldız'ın annesiydi.

Öğle saatlerinde bir otomobilin çarptığı Hüner Koyuncu ağır yaralı olarak kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı - BURSA