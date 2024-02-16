Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Otomobil Kazası: 69 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Güncelleme:

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 69 yaşındaki Hüner Koyuncu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koyuncu, Tuğçe Yıldız'ın annesiydi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin çarptığı 69 yaşındaki Hüner Koyuncu hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hüner Koyuncu Orhangazi'de bulunan Tuğçe Eczanesi sahibi Tuğçe Yıldız'ın annesiydi.

Öğle saatlerinde bir otomobilin çarptığı Hüner Koyuncu ağır yaralı olarak kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orhangazi Bursa Hastane Ölüm Soruşturma Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title