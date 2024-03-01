Bursa'da Otomobil Yangını
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, hasara yol açtı. Sürücü ve çevredekilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, hasara yol açtı.
Bursa-Yalova kara yolunda Bursa yönüne giden sürücünün kullandığı 34 EA 5247 plakalı otomobilin motor bölümünde, Süpürgelik mevkisinde yangın başladı.
Sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek eşiyle araçtan indikten sonra alevlere ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle çevredekiler yaptı.
Kısa sürede büyüyen yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aracın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.