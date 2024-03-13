Emrah Yaşar kimdir? Zafer Partisi Bursa Orhangazi Belediye Başkan Adayı Emrah Yaşar kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Bursa Orhangazi Belediye Başkan Adayı Emrah Yaşar kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Emrah Yaşar kimdir? Zafer Partisi Bursa Orhangazi Belediye Başkan Adayı Emrah Yaşar nereli? Detaylar haberimizdedir…

EMRAH YAŞAR KİMDİR?

Erzurum'un 11 Ağustos 1982 doğumlu olan Emrah Yaşar, eğitim hayatına Yıldırım Ticaret Meslek Lisesi'nde başladı ve başarıyla tamamladı. Ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Şu anda serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalışmakta olan Yaşar, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Emrah Yaşar, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Zafer Partisi Bursa Orhangazi Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.