Orhangazi'de Polis Aracı Maketine Çarpan Otomobilde 2 Yaralı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki polis aracı maketine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki polis aracı maketine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Umutcan C. (25) idaresindeki 58 EL 571 plakalı otomobil, Bursa- Yalova kara yolu Orhangazi girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki polis aracı maketine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü ile araçta bulunan Can M. (29) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.