Orhangazi'de Emekli Öğretmene Çarpan Sürücü Tutuklandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ana yolda emekli öğretmen Hüner Koyuncu'ya çarparak ölümüne sebep olan otomobil sürücüsü M.Ö. tutuklandı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ana yolda emekli öğretmen Hüner Koyuncu'ya (69) çarparak ölümüne sebep olan otomobil sürücüsü M.Ö.(56) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Orhangazi'de dün kaldırımda emekli öğretmen Hüner Koyuncu'ya otomobiliyle çarpan M.Ö. hafif yaralanmıştı. Hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.Ö. adliyeye sevk edildi. M.Ö. taksirle 1 kişinin ölümüne sebep olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Kaza nasıl olmuştu?
Orhangazi'de Yalova- Bursa karayolunda meydana gelen kazada M.Ö. otomobiliyle önündeki kamyona arkadan çarpmış, savrulan otomobil daha sonra yol kenarında bulunan Hüner Koyuncu'ya çarpmıştı. Ağır yaralanan Hüner Koyuncu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. - BURSA