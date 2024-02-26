Bursa'da kadına otomobil çarptı, hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kadının hayatını kaybettiği kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Yoldan karşıya geçmek isteyen kadına otomobil çarpıp savuruyor.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Bursa-Yalova Karayolu Zeytinciler Çarşısı karşısında meydana gelmişti. Bursa istikametinden Yalova istikametine doğru gitmekte olan İsmet A.'nın kullandığı 71 ACY 438 plakalı otomobil, bu esnada ana yoldan karşıya geçmek isteyen 32 yaşındaki Serap Kayık'a çarpmıştı.

Ağır yaralı olarak Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan evli ve 1 çocuk annesi olduğu belirlenen Serap Kayık doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Kaza anı kamerada

Ana yolda meydana gelen feci kaza bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Yoldan karşıya geçmeye çalışan genç kadına otomobilin çarpması ile talihsiz kadın savruluyor. - BURSA