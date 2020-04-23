Vodafone Park'ta 23 Nisan kutlaması
Beşiktaş Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Vodafone Park'ın ışıklarını yakarak marşlar çaldı.
23.04.2020 21:46 | Son Güncelleme: 23.04.2020 21:46
Beşiktaş Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Vodafone Park'ın ışıklarını yakarak marşlar çaldı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Beşiktaş Kulübü Vodafone Park'ın ışıklarını yaktı. Saat 21.00'de İstiklal Marşı'nın stat hoparlörlerinden yayınlanmasının ardından 23 Nisan marşları çalındı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA