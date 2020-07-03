Van'da DSİ ve AK Parti heyeti muhtarların sorunlarını dinledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Van'da DSİ ve AK Parti heyeti muhtarların sorunlarını dinledi

Devlet Su İşleri 17.Bölge Müdürü Ayhan Şahna Akköprü ve AK Parti Edremit İlçe Başkanı Sezer Bayramoğlu, Van'ın Edremit ilçesinde bazı mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Van'da DSİ ve AK Parti heyeti muhtarların sorunlarını dinledi
03.07.2020 13:51 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:23

Devlet Su İşleri 17.Bölge Müdürü Ayhan Şahna Akköprü ve AK Parti Edremit İlçe Başkanı Sezer Bayramoğlu, Van'ın Edremit ilçesinde bazı mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Edremit'in Köprüler Mahallesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açık havada gerçekleştirilen toplantıya Köprüler Mahallesi muhtarı Yusuf Bilgin ev sahipliği yaptı.

Toplantıya katılan muhtarların dile getirdiği sorunları ve çözüm önerilerini dinleyen Akköprü ve Bayramoğlu, notlar alarak sorunların çözümü için gerekeni yapacaklarını ifade etti.

Muhtarların toplantıya ilgi göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Akköprü, DSİ'nin en büyük görevlerinden birinin de üreten insanın ayağına gitmek, ona hizmet etmek ve sorunlarına çözüm bulmak olduğunu söyledi.

Tarihi Şamran Kanalı'nın değerlendirilmesi konusunda muhtarları bilgilendiren Akköprü, "Kanalın aslına uygun şekilde dokusuna zarar verilmeden daha etkin kullanımı için bir ihale yapacağız. Şamran Kanalı ilk etapta tarihi yapısına uygun olarak, kaynağından başlayıp 18 kilometrelik bölümü restore edilecek. Önce özel kimyasallarla su nakli için sızdırmazlığı sağlanacak ardından da doğal taş görünümlü yapısına uygun restore edilecek. Geri kalan kısmı için de ilerleyen dönemlerde yeni proje yapılabilir. Şu an için bahse konu proje maliyeti 50 milyon lira civarında ve bir aya kadar ihalesinin yapılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı Bayramoğlu ise muhtarların sorunlarına çözüm bulma noktasında parti olarak ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Tarihi Şamran Kanalı için yapılan projenin tarım arazilerinin yanı sıra turizme de katkı sağlayacağını söyleyen Bayramoğlu, kendilerini bahçesinde ağırlayan Bilgin'e teşekkür etti.

Toplantıya, DSİ 17. Bölge Müdür Yardımcısı Mazhar Çalış, DSİ İşletme Bakım ve Onarım Şube Müdürü Necati Gürpınar, Edremit Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Haber
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamadan acı haber geldi! 2 can kaybımız, 74 yaralımız var Haber
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamadan acı haber geldi! 2 can kaybımız, 74...
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz Haber
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı Haber
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı Haber
Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı Haber
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı
Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
Muğla'nın kamp alanları doğa tutkunları için eşsiz bir tatil fırsatı sunuyor
Muğla'nın kamp alanları doğa tutkunları için eşsiz bir tatil fırsatı sunuyor
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Son dakika: Erdoğan'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: 2 kişi öldü, 1'i ağır 74 kişi yaralandı
Son dakika: Erdoğan'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: 2 kişi öldü, 1'i ağır 74 kişi yaralandı
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
Kemal Sunal vefatının 20'nci yılında mezarı başında anıldı
Kemal Sunal vefatının 20'nci yılında mezarı başında anıldı
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü
Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Çorum'da kene vakalarından dolayı 2 kişi öldü, Vali'den vatandaşlara uyarı geldi: Tedbirli olun
Çorum'da kene vakalarından dolayı 2 kişi öldü, Vali'den vatandaşlara uyarı geldi: Tedbirli olun
Dönemin belediye başkanı Karamollaoğlu'ndan 'Madımak sizi utandırmıyor mu?' sorusuna yanıt
Dönemin belediye başkanı Karamollaoğlu'ndan "Madımak sizi utandırmıyor mu?" sorusuna yanıt
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Vaka sayısının yükselişe geçtiği Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Vaka sayısının yükselişe geçtiği Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu
Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Esra Erdoğan Halife Hafter Mustafa Varank Meral Danış Beştaş
Magazin Seda Sayan Kenan Doğulu Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Emre Belözoğlu Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Karar Temmuz Ankara Sakarya
Şu an buradasınız: Van'da DSİ ve AK Parti heyeti muhtarların sorunlarını dinledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 14:47:44. #1.15#
title