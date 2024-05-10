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Gaziantep'te AK Parti'li Kadınlar İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti

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AK Parti Gaziantep Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri, Mavera Kongre ve Sanat Merkezi önünde 'Gazze'de anne olmak' temalı basın açıklaması yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. AK Parti Gaziantep İl Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz, Filistin'de yaşanan soykırım nedeniyle anne olmanın hiç bu kadar zor olmadığını belirterek, 'Her can tek, her can biricik ve bir cana kıyan tüm insanlığa kıymış gibidir' dedi.

Gaziantep'te AK Parti'li kadınlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

AK Parti Gaziantep Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri, Mavera Kongre ve Sanat Merkezi önünde "Gazze'de anne olmak" temalı basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Gaziantep İl Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz, burada, günlerdir her yerde tatlı bir telaş yaşandığını belirterek, Anneler Günü'nde öksüzlerin ve evladını kaybeden annelerin imtihanının ağır olduğunu söyledi.

Dünyanın orta yerinde, Filistin'de, Gazze'de, yaşanan soykırım nedeniyle anne olmanın hiç bu kadar zor olmadığını ifade eden Yılmaz, "Biz bugün okuldan gelecek çocuklarımızı Gazzeli anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyor. Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken, Gazzeli anneler ise cesetleri teşhis edilebilsin diye çocuklarının kollarına isim yazıyor. Bir kadın, bir anne olarak çok net ifade ediyorum, her can tek, her can biricik ve bir cana kıyan tüm insanlığa kıymış gibidir." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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