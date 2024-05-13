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Milli boksör Rabia Topuz'un sağlık durumu hakkında bilgi alındı

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Malatya'da antrenman yaparken engerek yılanının ısırdığı milli boksör Rabia Topuz'un tedavisi devam ediyor. AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, hastaneyi ziyaret ederek Topuz'un sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Malatya'da, antrenman yaptığı sırada engerek yılanın ısırdığı 22 yaşındaki milli boksör Rabia Topuz'un tedavisine devam ediliyor. Milli sporcunun tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Topuz'un sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

8 Mayıs Çarşamba sabah saatlerinde Akçadağ ilçesine bağlı Kotangölü Mahallesi Dikendede mevkiinde meydana gelen olayda, engerek yılanının ısırdığı Milli boksör Rabia Topuz önce Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesi'ne daha sonra ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Milli sporcunun tedavisi sürürken, hastaneyi ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, milli boksörün ailesiyle görüşerek geçmiş olsun dileklerini sunup Rabia Topuz'un sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Hastane yetkilileri ile de görüşen AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, milli boksörün tedavi sürecini yakından izlediklerini belirterek, Rabia Topuz'un en kısa sürede sağlığına kavuşması için tüm gayretin gösterildiğini söyledi.

Milletvekili Ölmeztoprak, milli sporcunun ailesiyle görüşmesinin ardından hastane çalışanı hemşirelerin gününü de kutladı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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