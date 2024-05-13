AK Parti Kütahya İl Başkanlığı Engelli Çocukların Annelerini Ziyaret Etti

Ak Parti Kütahya İl Başkanlığının organizasyonu ile, Anneler Günü dolayısıyla engelli çocuğu olan 100 anne, 100 teşkilat mensubu ile birlikte evlerinde ziyaret edildi.

Ziyaretlerin tamamlamasının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, tüm annelerin gününü tebrik ettiklerini ifade etti. Önsay, "Teşkilatımız ile birlikte, bizleri fedakarlıklarla yetiştiren ve hayır dualarını hiçbir zaman esirgemeyen, en değerlilerimiz, kıymetli annelerimizin Anneler Gününde özel çocukların annelerine ulaştık.100 annemizin anneler gününü kutlayarak hediyelerimizi ulaştırdık. Efendimiz, 'Cennet annelerin ayakları altındadır' buyuruyor. Tüm annelerimizin Anneler Gününü kutluyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA