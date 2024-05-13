İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'yı ziyaret etti.

Saygılı ve yönetim kurulu üyeleri, Tugay ve beraberindeki CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nu il başkanlığı binası önünde karşıladı.

Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaretin ardından açıklama yapan Tugay, yerel seçimde AK Parti'nin göstermiş olduğu siyasi tavır nedeniyle Saygılı'ya teşekkür etti.

İzmir'in çözülmesi gereken çokça sorunu olduğunu, bunları sadece seçilen belediye başkanı ve yakın çalışma arkadaşları tarafından çözülemeyeceğini belirten Tugay, şunları kaydetti:

"Şu an merkezi hükümetimizi yöneten bir irade var, AK Parti ve Cumhur İttifakı iradesi. Onların da mutlaka bu sürecin içerisinde olması gerekiyor. Bizler herkesin katılımıyla, şehrimizde yüz binlerce insanın siyasi iradelerini temsil eden siyasi partilerimizin il yönetimlerinin de katılımıyla bu süreci en sağlıklı şekilde götürmeliyiz. Bundan sonra inşallah o günleri beraber yaşayacağız. Sorunları beraber çözmek için çalıştığımız bir dönem olacak. Birbirini incitmeyen, birbirinin birikiminden yararlanan insanlar olacağız diye inanıyorum. Bugün bu ziyaret inşallah bunun başlangıcı olacak. Bundan sonraki günlerde de biz üzerimize düşeni yapacağız."

AK Parti İl Başkanı Saygılı da ziyaretten dolayı Tugay ve Aslanoğlu'na teşekkür etti.

Ziyaretin samimi ve içten olduğunu belirten Saygılı, "Bu görüşmemizin temel esası şehrimizin kalkınması, şehrimizdeki problemlerin daha da net ifade edilip, nasıl çözümler getirilebileceği konusunda karşılıklı iş birliğimizin geliştirilmesiydi." dedi.

Saygılı, iyi niyetle yaklaşılan her konuda AK Parti olarak Büyükşehir Belediyesi yönetiminin yanlarında olacaklarını kaydederek, beraber her türlü çalışmaya gövdelerini koyacaklarını ifade ettiklerini aktardı.

CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da siyasi nezaketi İzmir'den Türkiye'ye yaymaya çalıştıklarını belirtti.