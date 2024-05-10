AK Parti Niğde Kadın Kolları, Gazze'deki Kadınların Acılarını Dile Getirdi

Ak Parti Niğde Kadın Kolları Başkanlığı, Gazze'de yaşanan katliamlara karşı yaptığı basın açıklamasında Gazze'deki kadınların yaşadığı acı ve zorlukları dile getirdi.

Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda yapılan basın açıklamasında AK Parti Niğde Kadın kolları Başkanı Nurdan Özkul anneler adına İsrail'e çağrıda bulundu, ateşkes için bir adım beklediklerini ifade etti. Özkul, "Pazar günü Anneler Günü. Günlerdir her yerde tatlı bir telaş yaşanıyor. Anneler Günü öksüzlerin ve evladını kaybeden annelerin de ağır imtihanı fakat bir yandan da dünyanın orta yerinde, yanı başımızda Filistin'de, Gazze'de, Refah'ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmak hiç bu kadar zor olmamıştı. Biz bugün okuldan gelecek çocuklarımızı, Gazzeli anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyor. Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken, Gazzeli anneler ise cesetleri teşhis edilebilsin diye çocuklarının kollarına isim yazıyor" dedi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 34 bin 683 kişinin öldüğünü 78 bin 18 kişinin yaralandığını ifade eden Özkul; "BM Kadın Birimi'nin raporuna göre Gazze'de 9 bin kadının öldü. Günde ortalama 63 kadın hala ölüyor ve bunların 37'si ise anne. Kayıp ve akıbeti bilinmeyen kadınların sayısı 2 bin 100. Filistin'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaklaşık 60 bin hamile kadın risk altında. her gün 180 anne ölümle burun buruna doğum yapıyor. Zor şartlar, ölümle burun buruna yaşamak ve yetersiz beslenme nedeniyle erken doğum yapan, sütü kesilen anneler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın BM ve pek çok uluslararası platformda haykırdığı gibi Savaşın da bir ahlakı, hukuku vardır. Sivillerin hedef alındığı saldırıyı haklı gösterecek tek bir neden dahi olamaz. Hamas'ın ateşkes masasına oturmayı kabul etmesi gelecek için bir umuttur. Ancak çağrıya rağmen özellikle Gazze ve Refah'ta artarak devam eden saldırılar İsrail'in niyetini ortaya koymuştur. Biz anneler olarak yine de İsrail'e bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; ateşkes için bir adım bekliyoruz" şeklinde konuştu.

İsrail'e "Vaat edilmiş toprak hedefinizi, hayattan kopardığınız annelerin ve çocukların bedenleri üzerine mi inşa edeceksiniz" diye soran Özkul, AK Partili kadınlar olarak Gazzeli anneler için dimdik ayakta olduklarını söyledi. - NİĞDE