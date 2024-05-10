Gazze'deki Anneler İçin Basın Açıklaması Düzenlendi

Gazze'de yaşanan trajedide yaşam haklarından mahrum bırakılan anneler için basın açıklaması düzenlendi.

Ak Parti Kadın Kolları Teşkilatınca Anneler Günü vesilesiyle, Gazze'deki annelerin sesi olmak amacıyla basın açıklaması gerçekleştirildi.

AK Parti Antalya İl Başkanlığı önünde toplanan partililer adına basın açıklamasını okuyan Kadın Kolları Başkanı Gülçin Özboz, Gazze'deki annelerin yaşadığı zorluklara dikkati çekti.

Gazze'deki annelerin ağır bir imtihandan geçtiğini belirten Özboz, "Dünyanın orta yerinde, yanı başımızda Filistin'de, Gazze'de, Refah'ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmak hiç bu kadar zor olmamıştı. Biz bugün okuldan gelecek çocuklarımızı, Gazzeli anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyor. Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken, Gazzeli anneler ise cesetleri teşhis edilebilsin diye çocuklarının kollarına isim yazıyor." dedi.

Birleşmiş Millletler (BM) raporuna göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de günde ortalama 63 kadının öldürüldüğünü ve bunların 37'sinin anne olduğunu dile getiren Özboz, Filistin'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaklaşık 60 bin hamile kadının risk altında olduğunu belirtti.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin'in de katıldığı basın açıklamasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, Filistin ve Gazze için dua edildi.