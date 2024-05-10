Bayburt'ta DOKAP Projeleri İçin Protokoller İmzalandı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve AK Parti Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş'in katılımıyla DOKAP projelerine ilişkin protokollere imza atıldı.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen protokol imza töreni, DOKAP Doğu Karadeniz Proje Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile İl Özel İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırlamış oldukları projeler için protokol imzalandı.

Projelerin, Bayburt'a hayırlı olmasını dileyen Vali Mustafa Eldivan, DOKAP projeleri kapsamında güçlü desteklerin alındığını belirterek Bayburt'a destekleri dolayısıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a teşekkür etti. - BAYBURT