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AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları, Anneler Günü'nü Gazze'deki annelere ithaf etti

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AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri, Anneler Günü dolayısıyla Gazze'deki annelere destek vermek amacıyla toplandı. Başkan Esra Özbek Balcı, basın açıklamasında Gazzeli annelerin dramına dikkat çekti ve İsrail'e ateşkes çağrısında bulundu.

Ak Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri, Zafer Meydanı'nda toplanarak bu yılki Anneler Günü'nü Gazze'deki annelere ithaf etti.

Ak Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Özbek Balcı, Anneler Günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, Gazzeli annelerin dramına değindi.

Balcı, "Pazar günü anneler günü. Günlerdir her yerde tatlı bir telaş yaşanıyor. Anneler günü öksüzlerin ve evladını kaybeden annelerin de ağır imtihanı fakat bir yandan da dünyanın orta yerinde, yanı başımızda Filistin'de, Gazze'de, Refah'ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmak hiç bu kadar zor olmamıştı Biz bugün okuldan gelecek çocuklarımızı, Gazzeli anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyor. Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken, Gazzeli anneler ise cesetleri teşhis edilebilsin diye çocuklarının kollarına isim yazıyor. Bir kadın, bir anne olarak çok net ifade ediyorum. Her can tek, her can biricik ve 'bir cana kıyan tüm insanlığa kıymış gibidir' Filistin Sağlık Bakanlığının 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamaya göre; İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 34 bin 683 kişi öldü, 78 bin 18 kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin raporuna göre Gazze'de 9 bin kadın öldü. Günde ortalama 63 kadın hala ölüyor ve bunların 37'si ise anne. Kayıp ve akıbeti bilinmeyen kadınların sayısı 2 bin 100. Peki ya sağ kalan ve yaşam savaşını sürdürmeye, çocukları için hayata tutunmaya çalışan kadınlar, anneler! Filistin'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaklaşık 60 bin hamile kadın risk altında. Her gün 180 anne ölümle burun buruna doğum yapıyor. Gazze'deki her 5 kadından 4'ü, aile bireylerinden en az birinin üst üste iki öğün yiyemediğini ifade ediyor. Çocuklar, annelerinin gözü önünde eriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler ve pek çok uluslararası platformda haykırdığı gibi 'Savaşın da bir ahlakı, hukuku vardır. Sivillerin hedef alındığı saldırıyı haklı gösterecek tek bir neden dahi olamaz' Biz anneler olarak yine de İsrail'e bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; ateşkes için bir adım bekliyoruz. Bizler bugün AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı, teşkilatlarımız, kadın milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri olarak buradayız. Şu anda 81 ilde AK Partili kadınlar olarak Gazzeli anneler için dimdik ayaktayız. Yaşanan tüm zulme, acıya rağmen eşini, evladını, ailesini kaybetmesine rağmen çocukları için, ülkesi için dimdik ayakta duran Filistinli anneler, er ya da geç kazanacak. Anneler bitmeden bu direniş bitmez" dedi.

Basın açıklamasına AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay da katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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