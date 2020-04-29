Tekirdağ'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Tekirdağ'ın Kapaklı ve Saray ilçelerinde başlayan orman yangını, kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ve Saray ilçelerinde başlayan orman yangını, kontrol altına alındı.

Kapaklı'nın Pınarça ile Saray'ın Sefaalan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Çerkezköy, Kapaklı ve Saray'daki itfaiye ekipleri, iş makineleri ve Kapaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına başlandı.

Kaynak: AA