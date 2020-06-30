Tekirdağ'da, 'organize suç örgütü' operasyonunda 9 kişi tutuklandı
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Tekirdağ'da, 'organize suç örgütü' operasyonunda 9 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ'da nitelikli yağma, tefecilik, ihaleye fesat karıştırma gibi çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Tekirdağ'da, 'organize suç örgütü' operasyonunda 9 kişi tutuklandı
30.06.2020 13:18 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:21

TEKİRDAĞ'da nitelikli yağma, tefecilik, ihaleye fesat karıştırma gibi çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle suç örgütüne yönelik düzenlenen  operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı. Tutuklananlar arasında, operasyon sırasında polisi görünce binanın 3'üncü katından atlayıp kaçmaya çalışırken belinde kırık oluşan S.G.'nin de olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. 'Suç işlemek için örgüt kurma, örgüte üye olma, nitelikli yağma, tefecilik, ihaleye fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik' yaptıkları belirlenen şüpheliler belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından 4 gün önce ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

PENCEREDEN ATLAMIŞTIŞüpheliler arasında bulunan S.G., eve polisin geldiği görünce kaçmak için oturduğu binanın 3'üncü kat penceresinden atladı. Ancak S.G.'nin belinde kırık oluştu. Polis tarafından yakalanan S.G. hakkında 'yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve birçok suçtan da arandığı belirlendi.Şüpheliler, emniyetteki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden aralarında pencereden atlayıp kaçmak isterken belinde kırık oluşan ve hastanedeki tedavisi tamamlanan S.G.'nin de bulunduğu 9 kişi tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili firari durumda bulunan 1 kişinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor.


Kaynak: DHA

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