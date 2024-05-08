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İslahiye'de Aranan 52 Kişi Yakalandı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde nisan ayında çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı. İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, aralarında hükümlülerin de bulunduğu 52 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde nisan ayında çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İslahiye İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik nisan ayında bir dizi çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında aralarında hükümlülerin de bulunduğu 52 kişi yakalandı.

Çeşitli suçlardan haklarında arama kararı olan hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Gaziantep İslahiye Jandarma Güvenlik Cezaevi Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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