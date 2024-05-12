Tokat'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Tokat'ta silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet şarjör ve 20 adet dolu fişek ele geçirildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda, kente ruhsatsız tabanca getirdiği tespit edilen bir araca operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramada 6 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet şarjör, 20 adet 9x19 mm çapında dolu fişek ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheliden 2'si ifadelerinin ardından emniyetten salıverilirken, 1 şüpheli ise "ruhsatsız silah ticareti" suçundan gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT