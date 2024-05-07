12 ayrı suçtan 30 yıl hapis cezası olan suç makinası kadın yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da 12 ayrı suçtan aranan ve hakkında 30 yıl hapis cezası bulunan kadın polisin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12 ayrı suçtan aranan ve 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.K. isimli kadının peşine düştü. Kısa süre yapılan çalışmada kadının saklandığı ikameti tespit eden ekipler bir süre yaptığı teknik ve fiziksel takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. İkamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda aranan kadın kıskıvrak yakalanırken sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere getirildiği Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yüzünü kapatan kadın neden görüntülendiğini de polis memurlarına sordu. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.